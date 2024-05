Neonata trovata morta tra gli scogli a Villa San Giovanni | s’indaga sulle cause del decesso della piccola

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prosegue il lavoro degli inquirenti per far lucedeldomenica 26 maggio tra gliSan, in provincia di Reggio Calabria. Sul corponelle prossime ore verrà disposta dal pubblico ministero l'autopsia che potrebbe fornire già alcune risposte ai molti interrogativi. .

Reggio Calabria , 26 maggio 2024- Il corpo senza vita di una bambina appena nata, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria . La Neonata , di cui non si conosce ancora l’etnia, era all’interno di una ... ilfaroonline

Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore del 26 maggio. Un pescatore ha rinvenuto il corpo senza vita di una Neonata di colore, avvolto in un velo, all’interno di una busta di plastica, contenuta in uno zaino ... thesocialpost

Mistero Sugli Scogli: Neonata Abbandonata Senza Vita, Indagini in Corso - Mistero Sugli Scogli: neonata Abbandonata Senza Vita, Indagini in Corso - Un drammatico mistero si è svelato sugli scogli di Villa San Giovanni, dove è stata trovata una neonata senza vita, avvolta in un velo e nascosta all'interno di uno zaino abbandonato. Gli ... abruzzo24ore.tv

Reggio Calabria, un uomo viene accoltellato e lasciato davanti all’ospedale Morelli: morto - Reggio Calabria, un uomo viene accoltellato e lasciato davanti all’ospedale Morelli: morto - Ieri 26 maggio un altro fatto di cronaca aveva preoccupato la popolazione della provincia di Reggio Calabria: a Villa San Giovanni una neonata morta era stata trovata all’interno di uno zainetto. tag24

Sin, cure palliative pediatriche (CPP) specialistiche, garantite oggi in Italia solo al 15-18% dei neonati/bambini che ne hanno bisogno - Sin, cure palliative pediatriche (CPP) specialistiche, garantite oggi in Italia solo al 15-18% dei neonati/bambini che ne hanno bisogno - Purtroppo, nel nostro Paese, i suddetti principi e le relative raccomandazioni non trovano ancora le dovute risposte e questa ... diritto alle persone e alle famiglie più fragili, ovvero ai neonati, ... tuttoperlei