Napoli Di Lorenzo pronto a lasciare il club | le dichiarazioni dell’agente

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’agente di Giovanni Di, capitano del, ha confermato la volontà del giocatore di volerilazzurro. Nonostante siano ore di fermento in casaper il possibile arrivo sulla panchina di Antonio Conte, si è aperto un caso che non fa di certo sorridere i tifosi. Il capitano dei partenopei, Giovanni ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. .

Secondo Alfredo Pedullà , Antonio Conte potrebbe chiedere l’ingaggio di Federico Chiesa per il suo Napoli , con Giovanni Di Lorenzo possibile contropartita per la Juventus. Il calciomercato del Napoli potrebbe incrociare nuovamente i percorsi con la Juventus in questa sessione estiva. Secondo ... napolipiu

Inter, l’annuncio su Di Lorenzo: la notizia non lascia dubbi - Inter, l’annuncio su Di lorenzo: la notizia non lascia dubbi - Tra i volti principali della sciagurata stagione del napoli figura capitan Di lorenzo, ben lontano dalle ottime prestazioni della passata annata. Ieri pomeriggio al Maradona, il terzino è stato ... spaziointer

IL COMMENTO - Bruscolotti: "Bisogna rifondare con gente che sceglie di ripartire da Napoli" - IL COMMENTO - Bruscolotti: "Bisogna rifondare con gente che sceglie di ripartire da napoli" - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: "Per me Conte è già del napoli, mancano dei dettagli da limare perchè i contratti che fa ... napolimagazine

Napoli, l'ag. di Di Lorenzo tuona: "Vuole andare via! De Laurentiis..." - napoli, l'ag. di Di lorenzo tuona: "Vuole andare via! De Laurentiis..." - È ormai chiaro che il futuro di Giovanni Di lorenzo sarà molto probabilmente lontano dal napoli. Dopo una stagione da dimenticare, terminata al decimo posto in campionato, il ... lalaziosiamonoi