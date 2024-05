(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 mag. (askanews) – Dopo il grande successo dei due concerti sold out al Teatro Arcimboldi di Milano,giovedì 6sarà in concerto per la prima volta nella sua carriera tra le suggestive mura delledi, per l’ultima tappa del tour “Senza Fine”. Un’opportunità unica per ascoltare la voce intensa e sofisticata di una delle artiste più importanti e riconoscibili dellache, per l’occasione, ospiterà sul palco con duetti inediti e intense performance artisti e amici come Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Malika Ayane e Mario Lavezzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

Musica, il 6 giugno Ornella Vanoni alle Terme di Caracalla a Roma - Musica, il 6 giugno ornella Vanoni alle Terme di Caracalla a Roma - Roma, 27 mag. (askanews) – Dopo il grande successo dei due concerti sold out al Teatro Arcimboldi di Milano, ornella Vanoni giovedì 6 giugno sarà in concerto per la prima volta nella sua carriera tra ... ildenaro

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno: il ritorno di Lara e i dubbi di Niko - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno: il ritorno di Lara e i dubbi di Niko - Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 7 giugno, riserveranno grandi sorprese agli appassionati della soap napoletana: è quanto traspare dalle anticipazioni sulle principali trame d ... napolitoday

Ornella Vanoni: “Tingo i capelli per non sembrare Bruno Lauzi. Meglio Marracash di certe canzoni estive” - ornella Vanoni: “Tingo i capelli per non sembrare Bruno Lauzi. Meglio Marracash di certe canzoni estive” - In un'intervista ornella Vanoni dice la sua sul panorama musicale, parla della sua depressione e svela perché tinge i capelli: "Canuta sembrerei ... fanpage