Meloni sbeffeggia La7 | Salotti radical chic Formigli | Sbeffeggia i telespettatori E Mentana le rinnova l’invito

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo la provocazione della diretta social intitolata “Tele”, Giorgiasi lancia in uno sbeffeggio diretto a La7. Sta facendo discutere il video-messaggio registrato dalla presidente del Consiglio per l’emittente televisiva di Urbano Cairo nell’ambito degli spazi autogestiti dai partiti per la campagna elettorale delle europee. “Caride La7 – esordisce la premier – è da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell’Italia”. “L’8 e il 9 giugno – conclude– non sono ia parlare, ma il popolo”.

