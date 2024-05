Meloni-Formigli è rissa | interviene Mentana Cosa è successo VIDEO Bufera a La7

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultimodi Giorgia, realizzato all’interno degli spazi autogestiti della campagna elettorale, innesca una dura polemica tra la premier stessa e La7, in particolar modo con Corrado. Al centro della polemica ci sono quelli chedefinisce “salotti radical chic“. Nel, molto pungente, dice: “Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell’Italia”. E dopo aver lamentato la sua assenza dalle trasmissioni di La7 afferma: “L’8 e il 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo“.

