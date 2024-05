Medvedev avverte | un attacco americano ai russi significherebbe Guerra Mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri, ha lanciato un nuovo monito sui social, dichiarando che uncontro obiettivisegnerebbe l’inizio di una. Questo avvertimento segue le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, il quale, in un'intervista al Guardian, ha affermato che gli Stati Uniti hanno minacciato di "annientare" il contingente russo in Ucraina nel caso in cui Mosca decidesse di utilizzare armi nucleari sul campo.ha replicato con toni severi: "In primo luogo, gli yankee non hanno ancora detto nulla del genere, perché sono più cauti dei polacchi. In secondo luogo, unai nostri obiettivil’inizio di unae qualsiasi ministro degli Esteri, anche di un Paese come la Polonia, deve capirlo".