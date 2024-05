Marcell Jacobs | Ho ritrovato il mio sogno Tante accuse mi hanno fatto male

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Hoil mio. Nella stagione precedente andavo al campo senza scopo”. A dirlo in un’intervista a ‘La Stampa’ èche parla delle sue sensazioni e della sua preparazione in vista dei due appuntamenti clou dei prossimi mesi, gli Europei di Roma e soprattutto i Giochi di Parigi. Il campione olimpico si è trasferito negli Usa per allenarsi agli ordini di Rana Reider (“Sa esattamente quello che vuole, non hai mai la percezione che stia sperimentando, ha un motivo chiaro per ogni richiesta”). E rivela: “Avevo smarrito la felicità che mi dava la pista, il luogo rifugio. Non riuscivo a divertirmi, non ero tranquillo e quando si è così tesi e pensierosi il corpo ne subisce le conseguenze. Per questo ho deciso di cambiare:volte nella mia vita ho avuto bidi stravolgere ogni cosa senza pensarci troppo.