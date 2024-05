Ma come La ruota della fortuna Gerry Scotti e il siparietto con la concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Vai a giocare in tangenziale!”. Lafurioso: “Bella figura di m***”. Ma cosa è successo in una delle ultime puntate de La? Lo storico programma condotto da Mike Bongiorno, ora è nelle mani esperte del grande, uno dei conduttore a dir poco più simpatici e bravi del panorama nazionale. >> “No, avete sentito?”. Io Canto Family,contro Antonella Clerici. Che imbarazzo Eppure è successo qualcosa di davvero insolito per un programma tv: il conduttore ha scoperto in ‘diretta’ (se così possiamo dire) che lanon conosceva affatto il gioco. Andiamo con ordine, una delle protagoniste di questa ultima puntata de Laè Giorgia: è lei a vincere l’ultima e a tentare di portarsi a casa il montepremi.