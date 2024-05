Lucca non è fatta per gli anziani Ultima in Italia per il Sole24Ore Confermato il trend negativo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non è un paese per vecchi. E non si tratta certo del celebre romanzo di Cormac McCarthy del 2005, o della sua trasposizione cinematografica di due anni più tardi. E’ il triste quadro che viene fatto dinell’annuale report del, presentato all’attuale festival dell’Economia, che posiziona la città delle Mura all’ultimo posto per qualità della vita per gli. Ogni anno, infatti, viene stilata una graduatoria su scala nazionale dei migliori luoghi dove vivere, in base alle diverse fasce d’età. Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli. Sono queste tre provincene a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d’età. Le classifiche misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute.

