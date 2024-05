Luc Merenda | Oggi mi chiamano in tv e mi propongono film perché perché sono tutti morti

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Verità intervista l’attore Lucche ha appena realizzato il documentario Pretendo l’infermo, diretto da Eugenio Ercolano, in cui racconta, attraverso la sua vita, gli anni Settanta. «testimone di un’epoca storica che ho vissuto all’interno del cinema, spesso nella parte del commissario di polizia. Ovviamente per me era più facile rispetto ai veri poliziotti: mi ammazzavano e il giorno dopo ero di nuovo a girare un’altra sequenza.» Racconta come ha iniziato a lavorare in Italia «Appena arrivato in Italia, dopo aver fatto Sole rosso con Charles Bronson e Alain Delon,capitato al Number One, il celebre locale notturno, dove eranofatti. Ho pensato: “Qui bisogna portarli all’ospedale”. Ho incontrato il press agent Enrico Lucherini, molto simpatico.

