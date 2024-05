Lotto - subito ricco con 1 euro | quattro numeri per vincerne 62mila

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024), a volte basta puntare 1 solo, purché lo si faccia nel modo corretto, per vincere un sacco di soldi. Nell’estrazione di giovedì 23 maggio la dea bendata si è data alla pazza gioia. Un terno fortunatissimo ha fruttato 45milaa Cividale, in provincia di Udine, ma quella alla quale abbiamo appena accennato non è stata la solita vincita degna di nota a ridosso del weekend. Ce n’è stata un’altra che, per certi versi, è ancor più eclatante di quella ha avuto come cornice lo splendido Friuli. AnsaFoto – ilveggente.itDobbiamo spostarci un po’ più ad Ovest, cartina geografica alla mano, per scoprire in quale regione sia stata centrata la bella vincita della quale vogliamo riferirvi. Stavolta ci troviamo in Piemonte, più precisamente a Torino, che esattamente come Cividale è stata una delle città protagoniste indiscusse di questa tornata del