Lorenzo Musetti centra il secondo turno al Roland Garros | dominato Galan

(Di lunedì 27 maggio 2024)ildel: il carrarino supera Daniel Elahicon il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e venticinque minuti di gioco. Una partita mai stata in discussione se non per un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set che di fatto ha solo allungato la pratica. Alsfida a uno tra Gael Monfils e Thiago Seyboth Wild. Il primo set è tutto all’insegna di un solo canovaccio: quando lo scambio inizia per davvero,fa semplicemente quel che vuole, disponendo dia proprio piacimento. La sola eccezione è legata al primo game, in cui il toscano parte a rilento e deve fronteggiare due palle break (e sulla prima viene salvato da una nefandezza del colombiano a rete). Il dritto diventa la chiave, per il numero 2 d’Italia, sul 2-1: sale sul 15-40, poi con un gran bel rovescio in risposta, alla seconda chance, concretizza il 3-1.