Lo Smile non si ferma | supera la Sannazzarese e si guadagna la finalissima con il Riccione

(Di lunedì 27 maggio 2024) PGS2 PGS: Toni, Cantacesso (70’ Samiri), Piacentini ( 50’ Bastia), Riva, Allegra, Pattuzzi, Gibertini (58’ Montorsi), Stefani (61’ Giovanardi), Gariboldi (73’ Ceresoli), Lotti, Ferri. A disp.: Maiello, Bastia, Ferrarini, Giovani, Faella. All. Santini: Bolzoni, Inghilterra (58’ Prazzoli), Maccabruni, Orru, Prazzoli, Girometta (46’ Riva), Filipou, Armani, Zarbano, Cozzi (73’ Gelmini), Simone. A disp.: Cavacchia, Herman, Rossi, Liccardo, Jelec. All. Di Donna Arbitro: Nazzicone di Ferrara Reti: 17’ Stefani, 19’ e 64’ Ferri, 32’ Gibertini, 87’ e 92’ Zarbano Prosegue a suon di vittorie la marcia della Pgs, che dopo aver trionfato nei playoff di Prima "D" (eliminate Polinago e Casalgrande) era già certa da due settimane del ritorno in Promozione.

