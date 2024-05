Lo scenario da golpe e il Paese instabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bandera ?n colpo di stato militare è possibile, ma non credo avvenga". Sei giugno 1974, 9.30 del mattino. Sala Ovale della Casa Bianca. Undici giorni dopo la strage di Piazza della Loggia il presidente Usa Gerald Ford discute con John Volpe, ambasciatore in Italia. Chiacchierano della possibilità di unin una nazione "in cui la situazione è critica". Senza stupore, senza allarme. La valutano come una delle eventualità. Oggi sarebbe surreale. Il 25 aprile 1974, però, era finita la dittatura di destra in Portogallo, aprendo per l’America l’abisso dei comunisti al potere in unNato. I colonnelli greci stavano per cadere a causa delle tensioni con la Turchia. La Spagna era ancora nelle mani di Francisco Franco. A parte la traballante Italia, sulle sponde europee del Mediterraneo solo la Francia era una solida democrazia.