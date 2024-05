LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | ultimo pit in green flag - – 30 giri alla fine

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-25 Dixon vs Newgarden ancora! Lotta tra due pesi massimi della serie, tutto può succedere! -25 Dixon vs Newgarden, l’americano beffa il neozelandese e torna al comando della corsa. -27 Dixon si ferma, attenzione oraripartenza. Ai box anche O’Ward ed il quattro volte campione Indy500 Castroneves. -28 Daly, Newgarden e McLaughlin si fermano per l’ultima volta ai box. Carburante e gomme per tutti. -29 Dixon passa virtualmente leader su Dixon, Newgarden guarda da vicino i due. -30 Pit in, l’della gara. Rossi apre le danze. -33 Gioco di squadra per le auto di Arrows McLaren, Zak Brown guarda interessato la bagarre per il primato tra le proprie due auto. -35 Cambio repentino di posizioni davanti, Rossi ed O’Ward giocano di squadra davanti a Dixon, leader tra le auto targate Ganassi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE – Presentazione Indy500 – Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis . Manca sempre meno al via della quinta tappa della NTT IndyCar Series, una delle competizioni ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis . Cresce l’attesa per la tappa regina della NTT IndyCar Series, quinta sfida delle diciassette previste. Presentazione ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -40 Continua a cambiare la classifica davanti con Dixon , O’Ward e Rossi in lotta . Manca 1h alla fine della gara per motivi di visibilità. -43 Rossi e Dixon si contendono il primato con O’Ward . Le monoposto di Penske inseguono per la prima volta in questa ... oasport

Moto2 Catalogna, Ogura vince su Garcia. Clamoroso Aldeguer: cade durante il long lap! - Moto2 Catalogna, Ogura vince su Garcia. Clamoroso Aldeguer: cade durante il long lap! - Il team MT Helmets Boscoscuro firma la seconda doppietta consecutiva dopo il round in Francia, con lo spagnolo che allunga in vetta al Mondiale. Fermin del team Speed Up getta via una gara di vertice ... gazzetta

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Catalogna 2024 - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Catalogna 2024 - Le classi inferiori premiarono Jake dixon e David Alonso. Cosa succederà nel 2024 Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Catalogna in TV. Come TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura ... oasport

MotoGP Catalogna, la gara in diretta LIVE: Jorge Martin supera Bagnaia, che è terzo, fuori Acosta - MotoGP Catalogna, la gara in diretta LIVE: Jorge Martin supera Bagnaia, che è terzo, fuori Acosta - La gara della MotoGP oggi a Barcellona: Espargaro e Bagnaia si sfidano per il podio del GP Catalogna. Gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca in diretta live. fanpage