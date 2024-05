LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | Penske resta leader - metà gara compiuta

Leggi tutta la notizia su oasport

102° giro/200, Newgarden precede Ferrucci e McLaughlin! Lotta a tre. 100° giro/200 Salvataggio incredibile di O'Ward in curva 2! Il messicano rischia di finire contro le barriere! 98° giro/200 VeeKay mantiene il controllo della competizione, fase relativamente tranquilla a Indy. 96° giro/200 Pronti per il 100mo giro della Indy500, si avvicina la! 93 ° giro/200 Lundgaard vs VeeKay per il primato, Newgarden è terzo con la prima delle auto del Team. 91° giro/200 Green flag! Christian Lundgaard all'attacco, il danese passa VeeKay ed agguanta il primato per la prima volta quest'oggi. 00.12 Pronti per ripartire in Indiana. 00.09 Spinta ai box per Callum Ilott che involontariamente blocca il box di Ed Carpenter.