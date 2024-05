LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | Newgarden - O’Ward e Rossi si sfidano per la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5vs, sarà questo il duello per la? Attenzione! -7passae si porta secondo, il messicano insegue. -9 Cresce l’ansia del finale, Dixon perde qualche metro rispetto al tridente di testa. -11 Sono 60 i cambi di leader per ora effettuati a Indy,torna in vetta. -12 Due McLaren per lail Team Penske e Dixon (Ganassi). -15al top, l’ex pilota di F1 prova a tornare sul trono della Indy500. -16davanti,insegue con Dixon. Ogni errore ora può costare caro. -17 Canapino si mette in mezzo tra, l’argentino non vuole essere doppiato dal #2 di Penske. -19passa Dixon e sale secondo, McLaren in forma oggi a Indy.