LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | Newgarden e McLaughlin mettono paura a tutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-63 Continuano le soste in green flag, ma l’attenzione è nel cuore del gruppo conin lotta con Palou. C’è anche Rossi. -65 LOTTA A TRE ! Palou si unisce alla contro, mentre è da segnalare una penalità per Larson per speeding in pit road. -65 Rossi beffa le due auto di Penske ed agguanta il primato provvisorio della Indy500. -66 Continuano le soste in green flag, Ferrucci si ferma adesso. -69 Pit per Larson, Canapino e. Rossi continua a correre, potrebbe fermarsi il prossimo giro. -70 Pit per, attenzione a. Pit in green per la prima volta in tutta la competizione. -73torna al comando, #2 Penske al top sue Rossi.