LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | Dixon - O’Ward e Rossi in lotta

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-40 Continua a cambiare la classifica davanti conin. Manca 1h alla fine della gara per motivi di visibilità. -43si contendono il primato con. Le monoposto di Penske inseguono per la prima volta in questa Indy500! -45 Green flag!precede. 01.11 Pronti per ripartire, ricordiamo che la gara non finirà oltre le 2.15 italiane per ragioni dovute all’arrivo del notte (il tracciato di Indy non ha illuminazione). 01.09 Gli organizzatori stanno pulendo la pista nella zona esterna per togliere i vari residui di gomma presenti all’esterno delle quattro curve. Attenzione al pmo restart. 01.07 Pronti per un nuovo restart ad Indy, cresce l’agitazione nel gruppo.