‘Little Wing’ Brooklynn Prince | Dà voce alla mia generazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dal 24 maggio è disponibile su Paramount+ il film Little Wing. La pellicola racconta la storia di Kaitlyn, una ragazzina di tredici anni che, dopo il divorzio dei genitori e l’imminente perdita della casa, viene coinvolta nel mondo delle corse dei piccioni. Mentre spera di risolvere i problemi finanziari della sua famiglia rubando un uccello di valore, stringe un legame con il proprietario che alimenta il suo amore per questo sport. «Cosa mi ha colpito del personaggio? Ricordo di averne letto e di non aver mai incontrato un personaggio simile. – dice, che interpreta Kaitlyn – Leggendo la sceneggiatura, mi è piaciuto tutto di lei, sia mentalmente che emotivamente. Mi piace il modo in cui lei rappresenta molti adolescenti.

