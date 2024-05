L’Italia della sostenibilità si è riunita a Roma | sul tavolo - economia circolar - riciclo e riuso

In Italia, il concetto di risparmio si estende ben oltre il contesto familiare. Quasi un quinto della nostra produzione proviene dal riciclo, posizionandoci al secondo posto, dopo la Francia, per quanto riguarda il tasso di utilizzo circolare delle risorse. Tra le cinque principali economie ... quifinanza

Roma, 9 marzo 2024 – Allarme Dengue e zanzara Aedes Aegypti: il ministero della Salute per la seconda volta in un mese prepara una nuova circolare. L’obiettivo: una stretta sui controlli in porti e aeroporti. Effetto di quel che sta accadendo in Sud America, dove la Dengue sta correndo. Il ... quotidiano