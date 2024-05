L’Isola dei famosi - il rimprovero di Valentina Vezzali a Samuel L’affronto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)deidopo l’eliminazione torna in studio e affronta il naufragoPeron. Il confronto in diretta. L’accadutodeiquesta sera è andato in onda l’undicesimo appuntamento, il reality show condotto da Vladimir Luxuria volge quasi al termine.è stata eliminata dal reality show nella scorsa puntata, a distanza di una settimana la campionessa arriva in studio dove affrontare anche se a distanza direttamente un confronto con il naufragoPeron. LEGGI ANCHE: Fedez a Montecarlo mano nella mano con la modella Garance Authiè: è la nuova fiamma? L’intervento in diretta dell’ex naufraga…interviene in diretta e si rivolge aPeron: “Io credo che dall’inizio della prima puntata abbia seminato zizzania tra i naufraghi nei miei confronti e ai miei danni, e sai perchè? Perchè i termini e gli appellativi con i quali il gruppo mi vessava tipo il termine “infantile” è lo stesso termine con il quale tu in svariati anni fa in un’altra trasmissione televisiva ti riferivi a me, e anche all’epoca mi avevi fatta soffrire.