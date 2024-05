L' Eredità Marco Liorni annuncia sorpresa | chi firma Ghigliottina da Oscar

(Di lunedì 27 maggio 2024) Anche per quest'anno L'si avvia verso la puntata conclusiva; i saluti arriveranno domenica 2 giugno 2024. Il debutto dialla conduzione ha portato una ventata di successo, preparando il terreno per il ritorno di Pino Insegno con Reazione a Catena. Il conduttore riuscirà a beneficiare dei grandi ascolti oppure pagherà l'essere amico di "Chiamatemi Giorgia" e le polemiche che sono derivate dopo la sua esclusione da L'? Ma prima del passaggio di testimone,ha riservato ai telespettatori unaspeciale per la puntata di lunedì 27 maggio 2024. Nelle ultime ore il conduttore hato un evento speciale, ripetendo più volte: "Domani ci sarà una, unada". Questo annuncio ha suscitato grande curiosità tra il pubblico, facendo presagire la presenza di un ospite speciale nel gioco finale del programma.

