Le previsioni meteo della capitale per il 28 maggio

Bologna, 27 maggio 2024 – Il maltempo non dà tregua all’ Emilia Romagna . Sono 15 giorni consecutivi che l’Arpae emana allerte meteo per temporali e pioggia. Nemmeno domani sarà da meno: allerta gialla in tutta la regione per la giornata di martedì 28 maggio. Sono infatti “previste condizioni ... ilrestodelcarlino

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 28 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati puntualmente ... noinotizie

Ancona, 27 maggio 2024 - In arrivo una nuova ondata di maltempo nelle Marche con temporali di forte intensità: la Protezione civile e Arpa Marche hanno diramato un' Allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 28 maggio. Son previsti temporali su tutto il territorio regionale. Stessa ... ilrestodelcarlino

Meteo Surf - Previsioni marine per gli spot italiani - meteo Surf - previsioni marine per gli spot italiani - Siamo spiacenti, "Anklesvar Weather" non è presente nelle nostre previsioni per gli spot surf. Guarda le previsioni meteo per Anklesvar Weather Segnalaci "Anklesvar Weather" e la aggiungeremo presto ... ilmeteo

Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - Anche in Friuli Venezia Giulia le previsioni meteo degli esperti di Arpa Fvg indicano un tempo instabile in arrivo, con rovesci e temporali fino alla fine del mese. Martedì 28 maggio La giornata sarà ... ilgazzettino

L'antipasto d'estate lascia di nuovo spazio al retrogusto d'autunno: nuova allerta meteo per pioggia, ecco il tempo previsto in settimana - L'antipasto d'estate lascia di nuovo spazio al retrogusto d'autunno: nuova allerta meteo per pioggia, ecco il tempo previsto in settimana - Ormai si passa da un antipasto d'estate a un retrogusto di autunno nel giro di poche ore. Domenica scorsa tutti in spiaggia, domani tutti con giubbotto e ombrello. Tempo instabile in questa ... corriereadriatico