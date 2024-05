L’Atalanta vince - niente sesta italiana in Champions League L’Empoli si salva nel recuper - Frosinone in B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è conclusa la Serie A 2023-2024, al netto delo tra Atalanta e Fiorentina che andrà in scena domenica 2 giugno. Proprio la Dea, reduce dal trionfo in Europa, ha sconfitto il Torino per 3-0 con le reti di Scamacca, Lookman e Pasalic e così i neroazzurri si sono portati al quarto posto, con la possibilità di scavalcare la Juventus in terza piazza in caso di successo nelo. I neroazzurri hanno così cancellato la possibilità di avere sei squadre italiane innella prossima stagione. La Roma si dovrà accontentare dell’Europa. I giallorossi hanno perso a Empoli per 2-1, il gol di Niang in pienoo ha permesso ai toscani dirsi e ha fatto retrocedere ilin Serie B (ko per 1-0 in casa contro l’Udinese, sigillo di Davis su assist di Lucca).