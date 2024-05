La Volta Buona anticipazioni e ospiti settimana dal 27 al 31 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultimadi programmazione per “La” si preannuncia ricca di emozioni, sorprese ed’eccezione. Il programma condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle 14.00 alle 16.00, chiude la stagione con una serie di appuntamenti imperdibili che vedono protagonisti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a condividere con il pubblico storie e aneddoti della loro carriera. Lalunedì 27: Rosanna Fratello, Marco Ligabue, Gianfranco Vissani e Rosy Chin Ad aprire la, lunedì 27, sarà Rosanna Fratello, cantante amata dal grande pubblico per le sue interpretazioni struggenti e la sua voce inconfondibile. Nata a San Severo nel 1951, Rosanna ha esordito nel mondo della musica negli anni ’60, diventando ben presto una delle voci più apprezzate della canzone italiana.