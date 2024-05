La strigliata del prefetto Alcol e droga in aumento | Stop alla mala movida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ladi Civitanova preoccupa la prefettura. Parecchio. Gli adolescenti, anche minorenni, finiti in ospedale in coma etilico una settimana fa, e poi le risse, lo spaccio e il consumo dicon abuso di, fenomeni in. Al tavolo tecnico sulla sicurezza pubblica, convocato venerdì per affrontare l’emergenza legata a quanto accade la notte in città, erano presenti il sindaco Ciarapica, i vertici locali delle forze dell’ordine, i rappresentanti delle categorie e il dottor Mario De Rosa, responsabile del Dipartimento delle dipendenze patologiche a Civitanova, che ha confermato come l’abuso disia in costantein città, così come sempre più alto è il numero dei minorenni coinvolti. IlIsabella Fusiello si è mostrata molto preoccupata da quanto accade sulla costa, andazzo che ha fatto capire di non voler tollerare e nella strategia di contrasto tracciata non è mancata l’insoddisfazione per la piega che, anche quest’anno, sta prendendo il divertimento notturno in città.