Karla Sofia Gascon è la prima attrice transgender a essere premiata a Cannes

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Festival didi quest’anno si è concluso con una bella vittoria per l’che, insieme a Adriana Paz, Zoe Saldana e nientemeno che Selena Gomez, ha condiviso il premio come Migliorper il film Emilia Perez. La 77esima edizione del Festival diha con questo premio segnato due record: ha consegnato la medesima statuetta a quattro attrici diverse dello stesso film e ha premiato, come da titolo, la. Nel film premiato è Emilia Perez ed è stato diretto dal regista Jacques Audillard. All’interno della pellicolainterpreta una donna trans. “Quando mi hanno dato la possibilità di far passare questo messaggio ho capito che molta gente si sarebbe potuta guardare in faccia, persone denigrate, insultate“, ha dichiarato ritirando la statuetta.