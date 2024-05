Jesse Eisenberg chiede la cittadinanza polacca | Vorrei creare relazioni migliori tra ebrei e polacchi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come dichiarato in un recente intervista al quotidiano G?os Wielkopolski,ha fatto richiesta per lanove mesi fa e, al momento, sarebbe in attesa della firma definitiva. “La mia famiglia è del sud-est, di Krasnystaw, la famiglia di mia moglie Anna Strout è di ?ód?. Volevamo avere un maggiore legame con la Polonia. Mi piacerebbe lavorare di più qui“, ha detto l’attore. “Crescendo, ho sentito storie sul rapporto tra ie la mia famiglia ebrea e tutte le storie erano fantastiche: eravamoamici dei. La mia famiglia ha vissuto a Krasnystaw fino alla guerra, una persona è sopravvissuta alla guerra e si è trasferita a Stettino. Purtroppo poi è morta di Covid“. La star di The Social Network si trovava in Polonia come ospite del congresso Impact’24, una competizione per startup che sviluppano soluzioni innovative in risposta alle maggiori sfide sociali ed economiche attuali; in precedenza aveva girato A Real Pain, film drammatico da lui scritto e diretto con Kieran Culkin come coprotagonista e presentato in anteprima al Sundance.