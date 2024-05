James Gunn descrisse lo scrittore Damon Lindelof come un artista della truffa senza integrità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Se c’è una cosa che abbiamo imparato nell’era dei social media è che alcune persone hanno un’ottima memoria (il che significa che un commento un tempo innocente può tornare a perseguitare anche i migliori di noi). Ieri è stato confermato che Max’s Lanterns ha affidato a Chris Mundy, Tom King ela stesura dell’episodio pilota e“bibbia”tanto attesa serie televisiva. Ora, i pensieri disu quest’ultima sono stati rivelati in un commento riapparso su Facebook. Il 18 marzo 2012, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman ha dichiarato: “è vicino a Satana nel mio libro a causafine di Lost. È l’Uri Gellar dei narratori, unalcuna. E un bugiardo“. Qualcosa deve essere cambiato da allora, visto chesi è messo a scrivere su Instagram e sui thread per proclamare “Un caloroso benvenuto a Chris ementre si uniscono alla famiglia dei DC Studios“.

