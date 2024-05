Jacobs protagonista a Ostrava e Oslo | diretta su Sportface TV

(Di lunedì 27 maggio 2024) Marcellpassa danella sua marcia di avvicinamento agli Europei di Roma. Il campione olimpico dei 100 metri saràdelle tappe di Continental Gold Tour a(28 maggio) e di Diamond League a(30 maggio). Dopo il buon 10.07 registrato al Roma Sprint Festival del 18 maggio, l’azzurro tornerà in pista nei due appuntamenti che saranno trasmessi live daTV. I contenuti e le dirette della piattaforma OTT sono fruibili via web (tv..it) o sull’app scaricabile sugli store iOS e Android. Nella stagione 2024TV trasmetterà tutti gli appuntamenti della Diamond League, del World Athletics Continental Gold Tour e le gare più importanti del panorama nazionale. Le tappe disono acquistabili al prezzo di 1.

