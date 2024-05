Italia-Svezia oggi in tv | data - orario e diretta streamin - Europei U17

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e log di, match valevole per l’ultima giornata del girone C degliUnder 17. Gli azzurrini sono reduci dalla conquista della qualificazione al prossimo turno, avendo dominato il proprio raggruppamento con due vittorie in altrettante sfide per un totale di sei punti. Alle loro spalle ci sono proprio gli scandinavi che, però, hanno appena due punti e non possono sperare di raggiungere l’in vetta al gruppo., come seguirla in tv L’obiettivo è provare a chiudere questa fase a punteggio pieno, per poi focalizzarsi sulle prossime sfide ad eliminazione. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di lunedì 27 maggio e sarà trasmessa intv in chiaro su Rai Sport, mentre log sarà affidato a RaiPlay.