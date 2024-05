Israele e Palestina L’Italia cambia rotta e torna equivicina Come ai tempi di Moro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Eppur () si muove. L’accoglienza del nuovo primo ministro palestinese da parte del premier Meloni e del ministro degli Esteri Tajani ha segnato sabato un cambio di passo delnella crisi mediorientale. Un progressivo ritorno all’equidistanza, convinti che senza di essa non si riuscirà mai a costruire la pace in Medio Oriente e che l’amicizia con, che nessuno rinnega, da sola non porti alla stabilità della regione. Ed emerge anche l’abbandono dell’attendismo, la volontà di "sporcarsi le mani". Sono intuizioni che ebbero Aldoe Giulio Andreotti, cosìBettino Craxi. E che d’intesa con l’altro lato dell’Oceano,riscopre. A riprova che il tema è caldo, Giorgia Meloni ieri ha rincarato la dose. "L’antisemitismo latente – ha detto a ‘In 1/2 ora’ su Rai 3 – è preoccupante e problematico, ma quello che io vedo è chesta rischiando di infilarsi nella trappola che i fondamentalisti gli hanno confezionato.