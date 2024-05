Isola 18 - undicesima puntata | eliminato Dario Cassin - aria tesa tra Khady e Artur I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è appena conclusa l’de L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione in studio di Sonia Bruganelli eMaltese nei panni di opinionisti. Lasi è aperta con il saluto di Vladimir ai cinquedi questa sera,i, Karina Sapsai,Dainese, Linda Morselli e Edoardo Franco, per poi passare ad analizzare il modo in cui i cinque naufraghi hanno trascorso gli ultimi giorni, tra le tensioni per la fame che si fa sentire sempre di più e l’ansia per laon, che potrebbe sancire l’eliminazione di uno di loro ad un passo dalla finale. Prima di scoprire il nome dell’, però, Luxuria ha deciso di mettere faccia a facciaGueye eDainese: i due, che in un primo momento sembravano avere instaurato un legame speciale, in seguito alle affermazioni del modello, il quale si era detto pronto a tradirla per il gioco, li hanno portati ad allontanarsi e negli ultimi giorni i due sono arrivati ai ferri corti.