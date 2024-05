Inter - Inzaghi | Stagione fantastica Marotta su Lautaro | Ottimismo per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Verona, 26 maggio 2024 - Non hanno lesinato spettacolo in una serata di festa, da ultimo giorno di scuola ma comunque con giocate di alta classe. Verona echiudono lacon un bel 2-2, doppio Arnautovic da una parte, Noslin e Suslov dall’altra, e per Simoneè tempo di bilanci e di pensare al futuro, con undi contratto per diventare l’allenatore di lungo periodo per l’. Ci sarà da difendere il tricolore conquistato quest’anno e anche tentare l’assalto alla Champions League. Dall’altra parte c’è Marco Baroni, che ha fatto un autentico miracolo a salvare il Verona nonostante tutte le cessioni di gennaio, ottimo anche Sean Sogliano nel pescare i sostituti a basso prezzo, ma sul suo futuro ancora non c’è stata una decisione.