Intelligenza Artificiale | solo l’11% dei docenti ne ha conoscenza approfondita ma il 54% lo usa a scopi didattici Tra gli studenti il 60% lo usa per lo studio I dati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pubblicati i risultati del sondaggio preliminare che ha coinvolto 50 scuole in tutta Italia che hanno preso parte al progetto nato per creare una maggiore consapevolezza sull’nei contesti educativi e stimolare un suo corretto utilizzo. L'articolo . .

Firenze, 27 maggio 2024 – privacy e Intelligenza artificiale , opportunità, rischi e sfide, un focus promosso dall’Autorità Garante per la privacy oggi a Villa Bardini a Firenze per sviluppare un confronto costruttivo con i principali stakeholder pubblici e privati sul futuro della protezione dei ... lanazione

Il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ce l’aveva promesso: “Anche quest’anno [il 2023 NdR] e fino al 2026 abbiamo in programma una media di 150mila assunzioni l’anno. Si tratta di contratti a tempo indeterminato. E dal primo gennaio 2023 abbiamo introdotto il portale InPa”. ... secoloditalia

Gli strafalcioni della nuova funzionalità Riepilogo per le ricerche online fanno notizia perché sono fatti da Google , ma sono gli stessi errori che fanno tutte le IA, comprese quelle che si fanno pagare per l'utilizzo. E le allucinazioni non c'entrano nulla repubblica

Una start up innovativa nella consulenza giuridica e fiscale Glex, l'idea di Mario Giorgione destinata a rivoluzionare il settore - Una start up innovativa nella consulenza giuridica e fiscale Glex, l'idea di Mario Giorgione destinata a rivoluzionare il settore - Per dare una risposta a questa esigenza di riordino di qualsiasi tipo di informazione, ho deciso di dare vita a una start up, con sede a Milano, che punti a sfruttare le nuove tecnologie e, in ... notizie.tiscali

Avezzano, Festival per l’Ambiente. Il volo del coleottero Teatro Musica in scena con due spettacoli “green” - Avezzano, Festival per l’Ambiente. Il volo del coleottero Teatro Musica in scena con due spettacoli “green” - La Scienza e l’Arte si incontrano attraverso linguaggi diversi, ma complementari: immagini, suoni, musica, colori, intelligenza artificiale, parole, dati, numeri, forme, curiosità, scoperte. L’uso di ... laquilablog

Elon Musk: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro - Elon Musk: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro - Elon Musk torna a parlare di intelligenza artificiale, e come suo solito si lancia in una previsione audace: "Probabilmente nessuno di noi avrà un lavoro in futuro". Intervenuto virtualmente alla ... hdblog