IndyCar - Newgarden si conferma padrone nella Indy500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Secondo successo consecutivo500 Miglia di Indianapolis per Josef. L’ex campione della serie ripete la meravigliosa prestazione di dodici mesi fa imponendosi dopo una meravigliosa bagarre fino all’ultimo giro contro il messicano Pato O’Ward (McLaren #7). Il nativo di Nashville regala una nuova gioia nel catino di Speedway a Roger Penske e diventa il primo pilota in 22 anni a vincere consecutivamente l’evento più importante della NTTSeries. Dopo quattro ore di ritardo causa pioggia, il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ è iniziato sotto regime di bandiera gialla con un incidente che ha coinvolto Tom Blomqvist (Shank Racing #66) e Marcus Ericsson (Andretti #30). Le due auto si sono toccate all’uscita di curva 1, la carambola ha escluso anche Pietro Fittipaldi (Rahal Letterman Lanigan Racing #30).