Inchiesta maxi gara Tpl toscano | archiviazione richiesta dai pm e accolta dal gip

(Di lunedì 27 maggio 2024) C’è anche la parola del gip, Angela Fantechi, a chiudere definitivamente l’sulladel Tpl. Il giudice ha infatti accolto ladei pm Luca Turco e Antonino Nastasi, che avevano chiesto l’. Mossa a cui non si è opposto il consorzio Mobit, sconfitto nellada tre miliardi per undici anni di servizio, e firmatario di un esposto che aveva di fatto innescato le indagini. Ma dopo quattro anni, è arrivata la parola fine per le sedici persone che erano state sottoposte ad indagini: l’ex governatore Enrico Rossi, Ivana Malvaso, Riccardo Buffoni, Mario Sebastiani, Stefano Pozzoli, Patrizia Lattarulo, Gabriella Rolandelli, nel filone relativo alla procedura; l’ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, Massimiliano Dindalini e Piero Sassoli nel filone ’aretino’; Paolo Rodighiero, Roberto Rossin, Andrea Buonomini, Bruno Lombardi, Jean-Luc Laugaa e Francois Mazza nel filone relativo all’offerta.