Il pestaggio di Cristiano Iovino alla presenza di Fedez | cosa si vede nel video integrale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Il van Mercedes Vito nero è fermo davanti alle strisce pedonali di via Traiano 35. C'è un uomo con le scarpe bianche che indietreggia. E altri che gli vanno addosso, spingendolo verso il marciapiedi e poi davantiportineria del complesso residenziale "Parco Vittoria". Sono le 3.23 del 22 aprile. Ecco ilche ha immortalato ildel personal trainer, avvenuto poco più di un mese fa sotto casa dell'istruttore di fitness trentasettenne. A quel raid, stando a quanto ricostruito dalle indagini, era presente anche il rapper Federico Leonardo Lucia in arte, collocato sulla scena dtestimonianza del portinaio e della guardia privata di turno in guardiola. L'occhio elettronico è posizionato ad alcune decine di metri di distanza, ma riprende l'intera scena: i volti non si riconoscono, ma l'analisi delle sagome e le parole messe a verbale dai testimoni fanno ipotizzare che davanti al gruppo di aggressori ci sia proprioa fronteggiare, con il fidato bodyguard Christian Rosiello, esponente di spicco della Curva Sud del Milan, che gli sta di fianco.