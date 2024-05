Il coach | Siamo stati capaci di ritrovare quelle energie che confermano l’unità di questa squadra Banchi | Partita dura e combattuta Dobbiamo alzare il nostro livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Soddisfatto per la vittoria e conscio che la battaglia è vinta, ma la guerra è ancora lunga: la disamina diLucadopo gara 2 con Venezia è precisa e dettagliata. "E’ stata un’altradi ben indirizzarla all’inizio, per poi perdere l’inerzia. Venezia invece ha continuato a giocare; abbiamo pagato a caro l’emergenza falli, specie nel pacchetto dei piccoli, dovendo abbassare la nostra aggressività e non riuscendo a mettere in ritmo Shengelia". Unavinta, poi rimessa in gioco e nel finale di nuovo portata dalla propria parte. "riusciti per larghi tratti a giocare unadi buona qualità, poi abbiamo perso sicurezza, ma nel finaledichedi, fattore fondamentale anche in vista della trasferta di Venezia di mercoledì".