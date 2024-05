Il cantiere navale apre le porte a Pesaro | tutti in fila per gli yacht

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –col vento in poppa: è stato aperto ieri per le visite. Ma riaprirà leanche nel corso dell’estate per ospitare concerti musicali anche di livello internazionale. In attesa delle note, la visita organizzata in occasione della giornata mondiale del refitting (la rimessa a nuovo) è stata un successo: centinaia di persone, non solo di, sabato mattina hanno varcato i cancelli del “Rossini” tra i due porti. “Tanti i pesaresi – dice il direttore Alfonso Postorino – ma anche persone,appassionati di nautica, dall’Emilia e dal Veneto perché ho incontrato coppie di Bologna ed anche di Rovigo. Sì, c’è stata una bella affluenza. Il nostrosta diventando molto conosciuto tra gli appassionati”.

Ancona - Un' esplosione improvvisa e una fiammata che ha investito un' operaio , trasportato in ospedale con ustioni. In un primo momento sembrava molto grave anche per lo choc subito, ma poi le... corriereadriatico

barche in fiamme a Isola Sacra , lungo il Tevere : un vasto Incendio si è verificato nel cantiere navale di Fiumicino ( Roma ). Non ci sarebbero feriti notizie.virgilio

ANCONA Parte degli stipendi finivano in una busta indirizzata ?al boss?. A casa del titolare della ditta che lavorava in subappalto nello stabilimento della Fincantieri, nel porto dorico,... corriereadriatico

Cesenatico, una motonave totalmente di legno preparata per 350 passeggeri - Cesenatico, una motonave totalmente di legno preparata per 350 passeggeri - Dal cantiere navale, con un trasporto eccezionale su gomma, ha perso il “largo” per il mare il “Delfino Verde Gt”: la nuova nata dei Fratelli Foschi che ha come destinazione Trieste. I dati salienti ... corriereromagna

Gaeta. La marina ideale per i natanti - Gaeta. La marina ideale per i natanti - Lo confermano il Marina che accoglie non meno di 300 imbarcazioni a vela e a motore e alcune decine di super-yacht; la buona reputazione di Gaeta tra i velisti che percorrono le rotte più memorabili ... quotidiano

Cantiere navale senza segreti. Ecco l’Open day - cantiere navale senza segreti. Ecco l’Open day - Questa mattina, dalle 9 alle 13, in occasione del "WorldBoatingDay", il cantiere navale Rossini apre le porte a curiosi e... Questa mattina, dalle 9 alle 13, in occasione del "WorldBoatingDay", il ... ilrestodelcarlino