I film in arrivo in Italia Si parte con Lanthimos Aspettando Parthenope

(Di lunedì 27 maggio 2024) Finito il festival di Cannes, quando arriveranno in? Mentre sono già in sala I dannati di Roberto Minervini, premiato per la miglior regia a Un certain regard, e direttamente dal Concorso Marcello mio con Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve, ilno più atteso e discusso,di Paolo Sorrentino, approderà nei cinema in autunno, distribuito da Piper. Esce subito Grand Tour di Miguel Gomes, febbrile e onirico racconto di amore e di viaggi intorno al mondo, premiato per la regia. Il 30 maggio esce in sala la primadella serie tv – poi in onda su Sky – L’arte della gioia di Valeria Golino. Il 6 giugno esce Kinds of Kindness di Yorgos, con Emma Stone e Jesse Plemons premiato come migliore attore.