Hugh Jackman si è unito a Deadpool & Wolverine prima di dirlo al suo agente

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha rivelato di aver accettato il ruolo inancordi aver parlato con il suo. L’attore ha detto che pensava di aver finito di interpretare il supereroe dopo che il suo personaggio era stato ucciso in Logan, del 2017. Tuttavia, Reynolds gli ha proposto l’idea di riunire, e non ha resistito alla tentazione. “Ero per strada, stavo guidando e, letteralmente, proprio come un fulmine, ho capito nel profondo del mio istinto che volevo fare questo film con Ryan“, ha dettoin un’intervista a Fandango. “Deapdool etornano insieme. Te lo giuro, quando ho detto che avevo smesso, pensavo davvero di aver finito.” “Ma nel profondo della mia testa, da quando ho visto1 , ho pensato, ‘Quei due personaggi insieme…’ Lo sapevo, sapevo che i fan lo volevano da quando ho messo gli artigli, la gente parlava di questi due.