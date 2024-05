Hamas | Rafah - palestinesi ribellatevi!

"Dall'inizio della guerra a Gaza, la popolazione palestinese è stata costretta alla fuga molte volte, in cerca di una sicurezza che non hanno mai trovato", scrive il direttore dell'Unrwa, spiegando che ora a Rafah ci sono 800 mila persone costrette a fuggire , ma senza alcun luogo sicuro verso cui ... fanpage

20.34 Philippe Lazzarini, capo dell'Agenzia Onu per i rifugiati, riferisce su X: "Quasi la metà della popolazione di Rafah,ovvero 800mila persone, è per strada costretta a fuggire da quando le forze israeliane hanno iniziato l'operazione militare nell'area il 6 maggio" "In risposta agli ordini di ... televideo.rai