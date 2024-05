Giancarlo Esposito lancia il più grande indizio sul ruolo nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 27 maggio 2024) La star di Breaking Bad e The Boysha recentemente rivelato di essere entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe in unmisterioso. Poche ore fa, è emersa una voce secondo cui sarà il protagonista di una serie TV di Disney+ e l’attore stesso ha confermato che è proprio così. “Il MCU ha bussato alla mia porta e si tratta di unche non potete prevedere“, ha dettoai fan durante una recente apparizione alla convention. “Verrà stuzzicato e ci sarà poi una serie“. Questo sembra sfatare le teorie sul fatto che doppierà Norman Osborn in Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dal momento che non c’è alcuna possibilità che questo cattivo venga preso in considerazione prima che la serie animata vengata sullo streamer quest’anno o il prossimo.