Frosinone-Udinese 0-1 - Cannavaro | Non ho ancora realizzato Futuro? Da domani vedrem - mio contratto era di cinque partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di0-1, match della trentottesima e ultima giornata della Serie A 2023/2024. La vittoria dello “Stirpe” regala ai friulani la salvezza all’ultima giornata, un risultato soffertissimo e ottenuto nei minuti finali della stagione. “Abbiamo cercato di dare idee e tranquillità, i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine – ha spiegato il Pallone d’Oro 2006, subentrato per le ultimedel campionato – Non è stato facile, mi dispiace per ilperchè retrocede una squadra che ti mette sempre in difficoltà con il palleggio e con il gioco.” Adessopotrebbe anche essersi guadagnato la panchina per la prossima stagione: “Dao, mi sono giocato questa esperienza dopo averne fatte alcune all’estero che per qualcuno non contano – prosegue il tecnico – Qui ho trovato ragazzi super motivati e una società che mi ha messo tutto a disposizione.