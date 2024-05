Frosinone in Serie B - Empoli batte Roma allo scadere e si salva

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – L’2-1 lanell’ultima giornata dellaA e sicon il successo. Ilperde in casa per 1-0 contro l’Udinese e retrocede inB con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Ilchiude a 35 punti ed è terz’ultimo, a una lunghezza da Cagliari e(36) e due dall’Udinese (37). Ilallenato da Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76? il gol di Davis, il primo inA. La gara viene giocata a viso aperto da entrambe le squadre con i padroni di casa pericolosi al 18? e 19?, ma Okoye è decisivo prima sulla conclusione di Zortea, poi sul colpo di testa ravvicinato di Okoli. Il brivido più intenso arriva al minuto 40?: Soulé su punizione centra la traversa.

