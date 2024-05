Franco - Vetron - Tavas -i, Moser | chi sono i naufraghi che hanno rasato i capelli a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Edoardonel corso dell’ultima puntata dedeisi è lasciato rasare iin cambio di una lauta ricompensa per tutti i: una cena completa con antipasto, primo, secondo e dolce, ovvero crepes al cioccolato. “200€ a ciocca!” Edo e il suo nuovo business #Isola pic.twitter.com/BdayvKOq6g —dei(@IsolaDei) May 26, 2024 – “Non hai più bisogno dello shampoo” – “Non l’ho mai fatto da quandoqua” Un grande applauso a Edo#Isola pic.twitter.com/LD0Z3sqoCK —dei(@IsolaDei) May 26, 2024 Il nuovo look di Edoardo! #Isola pic.twitter.com/XQAPNIxhaW —dei(@IsolaDei) May 26, 2024 Un sacrificio ampiamente ricompensato che è ormai diventato una costante dedeitargata Mediaset da Ilary Blasi in poi.