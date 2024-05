Fight Club brilla alla Martial Cup Rossi al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gli atleti delLa Spezia, sotto la guida dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus, sono stati protagonisti in Toscana nel palazzetto dello sport di Cascina, dove si è svolto "Cup", manifestazione di Kickboxing e Thai organizzata dal Team Scorpioers di Pisa. Sconfitta per Leandro Tosi, 16 anni, 70 kg che nella k1 non riesce ad esprimersi sui suoi livelli e lascia il match all’avversario molto esperto che sarà premiato come migliorer di K1. L’esordiente Tommaso-55 kg cadetti, dopo un ottimo avvio, soffre il ritorno e l’aggressività dell’avversario più esperto che vince il match di kickboxing e viene anch’egli premiato come migliorer della kickboxing. Nei -70 kg Plinio Mioso impatta con un avversario aggressivo al termine di un match molto combattuto.