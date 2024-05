Festa keniana alla 51ª Scalata al Castello di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 27 maggio 2024) La 51ª edizione dellaaldisi è trasformata in una vera e propria. La classica di podismo, organizzata con competenza e passione dPolisportiva Policiano, guidata da Fabio Sinatti, ha regalato uno spettacolo tecnico di altissimo livello e un’affluenza di pubblico notevole nel cuore della città. In una giornata perfetta anche dal punto di vista atmosferico, gli atleti hanno offerto prestazioni di grande rilievo. In campo maschile, il protagonista assoluto è stato Joseph Kimeli Kimutai, keniano tesserato per la Dinamo Sport, che ha conquistato il primo posto. Kimutai ha imposto il suo ritmo sin dall’inizio, partendo insieme al giovane connazionale Shadrack Kenduiywo, il quale ha ceduto a poco più di due tornate dfine.